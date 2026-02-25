 総重量約900gの圧倒的ボリューム！伝説のすた丼屋、“G系”油すた丼＆油そばを27日より販売 | RBB TODAY
総重量約900gの圧倒的ボリューム！伝説のすた丼屋、“G系”油すた丼＆油そばを27日より販売

『G系油すた丼』1,190円（税込）
　伝説のすた丼屋、名物すた丼の店は、2月27日より「G系油すた丼」を含む4商品を一部店舗を除く全国の店舗で期間限定販売する。

『G系油すた丼』

　「G系油すた丼」は豚カタと玉ねぎを秘伝のニンニク醤油ダレで炒め上げ、キャベツ・もやしがのった大盛りご飯の上に盛り付けた総重量約900gの丼ぶりだ。仕上げに砕いたニンニクと背脂をのせることで、豚カタの濃厚な旨みと野菜の食感に、ニンニクの効いたタレと背脂のコクが加わり、食欲を刺激する一杯に仕上げている。

　「G系油そば」は豚カタと玉ねぎを秘伝のニンニク醤油ダレで炒め上げ、キャベツ・もやしがのった特注の全粒粉麺の上に盛り付けた総重量約1kg(麺2玉の場合)の油そばだ。仕上げに砕いたニンニクと背脂をのせることで、豚カタの旨みにニンニクの風味と背脂のコクが重なり、全粒粉麺ならではの小麦の香りとともに食べ応えのある味わいに仕上げている。麺1玉・1.5玉・2玉まで同一価格となっている。

『G系油そば』1,290円（税込）

　「G系牛カルビ焼肉すた丼」は牛カルビと玉ねぎを秘伝の焼肉ダレで香ばしく焼き上げ、キャベツ・もやしがのった大盛りご飯の上に盛り付けた総重量約900gの焼肉丼だ。仕上げに砕いたニンニクと背脂をのせており、牛カルビのジューシーな旨みと野菜の食感に、甘辛い焼肉ダレとニンニク・背脂の風味が重なり、食欲をかき立てる一杯だ。

『G系牛カルビ焼肉すた丼』1,390円（税込）

　「G系牛カルビ焼肉油そば」は牛カルビと玉ねぎを秘伝の焼肉ダレで香ばしく焼き上げ、キャベツ・もやしがのった特注の全粒粉麺の上に盛り付けた総重量約1kg(麺2玉の場合)の油そばだ。仕上げに砕いたニンニクと背脂をのせており、牛カルビのジューシーな旨みにニンニクの風味と背脂のコクが重なり、全粒粉麺ならではの小麦の香りとともに食べ応えのある味わいに仕上げている。麺1玉・1.5玉・2玉まで同一価格となっている。

『G系牛カルビ焼肉油そば』1,490円（税込）

　販売商品と価格は「G系油すた丼」1,190円(税込)、「G系油そば」1,290円(税込)、「G系牛カルビ焼肉すた丼」1,390円(税込)、「G系牛カルビ焼肉油そば」1,490円(税込)だ。玉子・味噌汁付きで、油そば2商品には味噌汁は付かない。各種デリバリーサービスでの販売価格は店内での飲食の場合と異なる。一部店舗では価格が異なる場合がある。同商品は食材がなくなり次第販売終了となる。

　販売店舗は「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」全国各店舗で、一部店舗、デリバリー専門店を除く。


《村上弥生》

