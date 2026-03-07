驚愕の“スピード妊娠”の裏にあった命の危機…韓国女優が結婚前の手術を告白、現在は妊娠24週目 | RBB TODAY

出産を控える女優のナム・ボラが、結婚前に直面した健康上の危機を明かした。

3月5日、ナム・ボラは自身のYouTubeチャンネルに「ナム・ボラ妊娠Q&A 試行2回で成功!? これは必ず準備して」と題した動画を投稿。

1月の妊娠発表から2カ月ぶりに近況を伝えた彼女は、子作りを考えている視聴者のために自身の経験談を詳細に語った。

動画の中でナム・ボラは、結婚前に行った健康診断で予想だにしない壁にぶつかったエピソードを告白。「子宮頸がんではないが、がんを誘発する恐れのある異常細胞が見つかり、昨年3月に除去手術を受けた」という。彼女は手術後の回復期間を経て、計画的に妊娠の準備を進めたと明かした。

周囲も驚くほどの“スピード妊娠”の秘訣については、徹底した事前準備を挙げる。夫とともにブライダルチェック（産前検査）を受けるのはもちろん、葉酸、ビタミンD、オメガ3などのサプリメント摂取や、1日8時間の睡眠といった生活習慣の改善を徹底。特に彼女は「妊娠した月は、お祝いでいただいた牛肉を毎日のように食べていた」と、ユーモアを交えたアドバイスも付け加えた。

ナム・ボラは「新しい命がやってくることは、本当に大きな祝福」と語り、不妊に悩む人々へ温かいエールを送ることも忘れなかった。現在妊娠24週目の彼女は、今年6月に男児を出産予定だ。

昨年5月に同い年の実業家と結婚したナム・ボラ。最近では家族の前で「自然主義出産（医療的介入を最小限にする分娩）」を宣言するなど、プレママとして堂々とした歩みを続けている。

◇ナム・ボラ プロフィール

1989年11月27日生まれ。韓国・ソウル出身。13人きょうだいの長女で、高校1年生だった2005年に出演した、MBCバラエティ番組『日曜日 日曜日の夜に』のコーナー「天使たちの合唱」を通じて芸能界デビュー。翌2006年より女優としての活動を始め、『太陽を抱く月』『サメ～愛の黙示録』『私の心キラキラ』『今日のウェブトゥーン』『ヒョシムの独立奮闘記～Live Your Own Life』などのドラマ、『サニー 永遠の仲間たち』『凍える牙』などの映画に出演。2025年5月、同い年の一般男性と2年の交際を経て結婚した。

