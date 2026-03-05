ワイナリー協会の全10ワイナリーが集結！ | RBB TODAY

新潟県ワイナリー協会は、2026年3月7日（土）～3月8日（日）に「新潟ワインテイスティング」を、新潟日報メディアシップにて開催すると発表しました。
「新潟ワインテイスティング」は、新潟県内でぶどうを栽培してワインを造る、新潟県ワイナリー協会の全10ワイナリーが一堂に会する初めてのイベントです。
参加するのは「胎内高原ワイナリー」「カーブドッチ」「カンティーナ・ジーオセット」「ハッコーショオ」「フェルミエ」「ルサンクワイナリー」「レスカルゴ」「ワインファームとちお」「越後ワイナリー」「岩の原葡萄園」。ワイナリーとの交流や試飲を楽しみ、気に入ったワインを購入することができます。
南北に直線距離で約250kmある新潟県。その海岸部から山間部までの多様な風土の個性と雪国の魅力が発揮された10ワイナリーの「新潟ワイン」を、ぜひ楽しんでみてください！
新潟県ワイナリー協会についてはこちら。
イベント概要
期日：2026年3月7日（土）～3月8日（日）
・7日（土）11:00～17:00
・8日（日）10:00～16:00
※新潟県を代表するお酒のイベント「にいがた酒の陣」と同日開催。
会場：新潟日報メディアシップ １F みなと広場
内容：ワインのグラス・ボトル販売（1ワイナリーにつき4～5アイテム）
当日のワインリスト（https://niigata-winery.jp/_wp/wp-content/uploads/2026/02/2026NiigataWineTasting_WineList_2.pdf）
※おつまみ等フードの用意はなし。
金額：入場料1,000円（試飲2杯付き）
※グラスは無料貸し出しで、帰りの際受付に返却。
参加方法：前売り券の販売はなし。当日会場にて受け付け。
※原則として人数制限はなし。混雑時には入場規制等あり。
詳細URL：https://niigata-winery.jp/2026/02/20/104/