ゼッテリア、ランチセットのポテトM→Lサイズアップが無料に！平日ランチ限定で実施 | RBB TODAY

ゼッテリア、ランチセットのポテトM→Lサイズアップが無料に！平日ランチ限定で実施

　ゼッテリアが、平日ランチタイム限定で販売するランチセットのフレンチフライポテトを無料でLサイズにサイズアップできるキャンペーンを実施する。

ゼッテリア「ランチセットポテト 無料サイズアップ」キャンペーン！

　一部店舗を除く230店舗で販売予定で期間は3月4日から3月10日までの平日5日間限定。

　ゼッテリアのランチセットは、平日のランチタイム(10:30~15:00)限定で、「絶品ビーフバーガー」や「4種のチーズバーガー」「てりやきビーフバーガー」など全6種の人気ハンバーガーと「フレンチフライポテト」「ドリンク」の組み合わせを、通常価格より最大230円お得に楽しめる商品だ。

4種のチーズバーガーランチセット　690円（通常価格840円）

　今回のキャンペーンでは、通常はプラス50円で「フレンチフライポテト」MサイズをLサイズに変更可能なところを、無料でサイズアップできる。

てりやきビーフバーガーランチセット　590円（通常価格820円）

　ランチセット商品の一例は以下の通り。表示価格は全てポテトLサイズ変更後の価格だ。

　「絶品ビーフバーガーランチセット」は790円(通常価格940円)で、通常価格より150円お得となる。「4種のチーズバーガーランチセット」は690円(通常価格840円)で、通常価格より150円お得だ。「てりやきビーフバーガーランチセット」は590円(通常価格820円)で、通常価格より230円お得となっている。


《村上弥生》

