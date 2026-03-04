日本旅行中に“不親切な対応”に遭い苦言も…韓国女優、3歳の息子を公開「癒やされる」 | RBB TODAY

女優のユン・スンアが、今年3歳になる愛息子の微笑ましい日常を公開した。

3月3日、ユン・スンアは自身のSNSに「小さな手でひとつひとつ描いていくウォン。赤色が好きな子」というコメントを添え、懸命に絵を描く息子の写真を投稿した。

公開された写真には、美術遊びに夢中になっている息子の姿が収められている。大きな筆を握りしめてキャンバスを彩ったり、色鉛筆でシマウマを描いたりと、真剣そのものだ。

何より、集中するあまり突き出た唇や一生懸命な手元が、見る者の笑みを誘っている。

この投稿に対し、親交の深い女優ペ・ダヘが「ママにそっくり！」と反応したほか、ファンからも「未来の天才画家」「描いている姿まで可愛い」「癒やされる」といった絶賛のコメントが相次いだ。

（写真＝ユン・スンアInstagram）

ユン・スンアは2015年4月に俳優のキム・ムヨルと結婚し、2023年に待望の第一子を授かっている。

なお、ユン・スンアは昨年11月、日本旅行中にある飲食店で不快な経験をしたと明かし、話題となった。当時、ユン・スンアは「個人的に不親切だ。子供が隣のテーブルで小さなおもちゃを持っていたが、あまりにも不親切に止めていた」と伝えていた。

