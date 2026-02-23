19禁ドラマ出演の元LABOUMユルヒ、妖艶ビジュアルで近況公開 | RBB TODAY

ガールズグループLABOUM出身のユルヒが、妖艶なビジュアルで近況を伝え、注目を集めている。

ユルヒは最近、自身のインスタグラムに「今になってアップする」という短いコメントとともに、複数枚のグラビア写真を公開した。

【写真】ユルヒ、“密着スポブラ”で見事な体つき

公開された写真の中でユルヒは、青みがかった伝統風の衣装に、華やかな金色・青緑色の装飾を施したヘアスタイルで視線を圧倒している。異国的なメイクにきらめくフェイスポイント、強烈な眼差しが相まって、幻想的な雰囲気を醸し出した。

手に持ったランタンや赤い梅の花の小道具まで加わり、一編のファンタジーグラビアを連想させる仕上がりとなっている。いわゆる“中国ワンホン（網紅）風”への変身だ。

ユルヒはこれに先立ち、19禁(満18歳以下)作品への出演を知らせた。

「社内では淑やかに。ドラマボックス、ビーグル、グッドショットで会いましょう」というコメントとともに、撮影現場で撮影した写真や映像を公開。公開されたカットでは、男性俳優と親しげにポーズを取る姿や、いたずらっぽい表情を浮かべる様子が収められていた。

ユルヒが出演する『社内では淑やかに』は、同名ウェブ小説を原作とする作品。過度な業務のため恋愛を諦めていた編集デザイナーのキム・ナユルが、広告会社代表でワーカホリックのクォン・シジンの隠された一面を偶然目撃したことから始まる物語を描く。ユルヒは劇中、仕事に追われ恋愛を諦めた編集デザイナーの主人公キム・ナユル役を演じる。

私生活をめぐってもユルヒは注目を浴びてきた。2017年、FTISLANDのチェ・ミンファンと授かり婚をし、長男と双子の娘を授かったが、2023年12月に協議離婚を発表。親権はチェ・ミンファンに委ねた。その後、2024年に離婚の帰責事由をめぐる論争が起こると、チェ・ミンファンの私生活を暴露し、大きな衝撃を与えた。

さらにユルヒは、チェ・ミンファンを相手取り、親権者変更および慰謝料・財産分与請求に関する調停申請を提出した。チェ・ミンファンはこれらの暴露の影響で番組を降板し、活動を一時中断した。また、性売買および強制わいせつの疑いで告発される事態にも発展したが、証拠不十分として不送致処分となっている。

（記事提供=OSEN）

◇ユルヒ プロフィール

1997年11月27日生まれ。2014年にLABOUMのメンバーとしてデビュー。2017年9月にFTISLANDのチェ・ミンファンとの交際を公表し、11月にグループ脱退。2018年1月、20歳で結婚を発表し、“最年少アイドル夫婦”として注目を集めた。結婚式前の同年5月に長男を出産し、2020年2月には双子の娘が誕生。3児の母として家庭を支えたが、2023年12月に離婚を発表した。

■【写真】本当に3人出産した？ ユルヒ、密着スポブラで見事な体つき

■【写真】電撃離婚したユルヒ、清純ポニテで“がっつりタトゥー”

■【写真】3児のママとなったユルヒ、30kg減の“美ボディ”披露で話題