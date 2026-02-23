G-DRAGON、超名門校の卒業式で届けた感動メッセージが話題 | RBB TODAY

韓国科学技術院（KAIST）機械工学科の招聘教授を務めているG-DRAGONが、2026年のKAIST学位授与式（卒業式）で卒業生たちに感動的なメッセージを贈った。

2月20日、大田のKAIST本院で行われた2026年度学位授与式において、G-DRAGONは映像を通じて、社会へ第一歩を踏み出す卒業生たちを激励した。この日の式典には、イ・ジェミョン大統領もキム・ヘギョン夫人とともに出席した。

この日の祝辞でG-DRAGONは、「おめでとうございます。心から祝福します。皆さんはやり遂げましたし、これからもやり遂げていく人たちです」と語り始めた。

続けて「これからは正解のない世界へ進んでいきます。間違えても構いません。立ち止まりさえしなければよいのです。他人とは違う道を選ぶ勇気、その勇気が最終的に皆さんを最も遠くへ連れて行くでしょう。今日、自由にスタートしてください」と述べ、失敗を恐れない勇気の大切さを強調した。

(写真提供=ギャラクシーコーポレーション)

G-DRAGONとKAISTの縁は、2024年6月に始まった。当時KAISTは「最新の科学技術をKコンテンツと文化産業に接ぎ木し、韓国文化のグローバル競争力を拡大する」として、G-DRAGONを機械工学科の招聘教授に電撃的に任命し、大きな話題となった。

G-DRAGONは単なる広報大使の役割にとどまらず、2024年と2025年に連続して「イノベート・コリア」に出席し、「AIエンターテックの未来」をテーマにスペシャルトークショーを行った。その場で世界的アーティストとしての経験と洞察を共有し、創造的思考を広めるとともに、AIと未来のエンターテインメント産業について自身なりのビジョンを提示した。

イ・グァンヒョンKAIST総長は「G-DRAGON教授は未知の領域を切り開く先駆者的精神を備えており、それはKAISTの精神と通じるものがある」と述べている。G-DRAGON自身も「科学の天才たちとエンターテインメントが出会い、“ビッグバン”が起こることを期待している」と、教職に臨む抱負を語っていた。

所属事務所であるギャラクシーコーポレーションもKAISTと協力し、「AIエンターテック研究センター」を設立し、デジタルツイン、AIアバター、メタバース技術をエンターテインメントに接ぎ木する研究プロジェクトに参加してきた。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

