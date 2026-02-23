XG総括プロデューサーの逮捕に韓国メディアも驚き「元アイドルで今はXGの統括に」 | RBB TODAY

ガールズグループXGの総括プロデューサーで、ボーイズグループDALMATIAN（ダルメシアン）出身のサイモン（本名パク・ジュンホ）が、日本で薬物所持の疑いにより逮捕され、波紋が広がっている。

2月23日、TBSなど日本の現地メディアによると、サイモンは同日未明、名古屋市内のホテルの客室で、麻薬取締法違反の疑いにより警視庁に現行犯逮捕された。

逮捕当時、サイモンはコカインと大麻を所持していたとされ、現場には日本の大手芸能事務所関係者3人も同席していたという。

現地報道によれば、昨年3月に「コカインや大麻を使用している」とする匿名の通報が寄せられ、捜査が進められていた。警察は現在、薬物の入手経路や所持に至った経緯などについて調べている。サイモンは逮捕直後、名古屋から東京へ移送されたと伝えられている。

(写真=サイモンInstagram)

サイモンはボーイズグループDALMATIAN出身で、その後プロデューサーへと転向。2022年には日本の7人組ガールズグループXGをローンチし、制作総括として活動してきた。最近は「JACOBS（ジェイコブス）」という名義でも活動していた。

XGは現在、2度目のワールドツアーを開催中で、22日には名古屋公演を行ったばかり。サイモンも同ツアーに同行していたとみられている。これに関連し、XG側の関係者は「該当の報道を受け、現在状況を把握中である」とコメントしている。

