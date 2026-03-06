ONE OK ROCK、“予期せぬ事情”によりアジアツアー・上海公演中止を発表 | RBB TODAY

5日、ONE OK ROCKの公式Xが更新。5月9日に予定されていたアジアツアー上海公演の中止が発表された。
2025年11月に高市早苗首相が「台湾有事」に言及して以降、日本人アーティストによる中国公演の中止が相次いでいる。今回、同アカウントは英語と中国語で、「5月9日に上海虹口足球場で予定していたONE OK ROCK 2026 DETOX Asia Tour上海公演は、予期せぬ事情により中止となります」と発表した。
また、「今回は上海ですべてのファンに会えないことは残念ですが、近いうちにお会いできるのを楽しみにしています！」とも伝えている。
この投稿にファンからは、「何が起こったんだ？」「おおおおお」「残念」といった声が寄せられている。
※ONE OK ROCK、アジアツアー上海公演中止を発表した投稿（ONE OK ROCKの公式Xより）
浜崎あゆみ、上海公演中止後「無観客で1曲目からアンコールまで行いました」 | RBB TODAY
浜崎あゆみは上海公演中止後、無観客でパフォーマンスを行い、ファンに感動と称賛を呼んだ。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/30/240273.html続きを読む »
中川翔子、不可抗力により中国・上海イベントへの出演中止を発表 | RBB TODAY
中川翔子の3月開催予定だった上海イベントへの出演が不可抗力により中止となった。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/20/242606.html続きを読む »
ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR at AJINOMOTO STADIUM [DVD] [DVD]
￥5,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥5,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)