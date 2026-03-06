ONE OK ROCK、“予期せぬ事情”によりアジアツアー・上海公演中止を発表 | RBB TODAY

5日、ONE OK ROCKの公式Xが更新。5月9日に予定されていたアジアツアー上海公演の中止が発表された。

2025年11月に高市早苗首相が「台湾有事」に言及して以降、日本人アーティストによる中国公演の中止が相次いでいる。今回、同アカウントは英語と中国語で、「5月9日に上海虹口足球場で予定していたONE OK ROCK 2026 DETOX Asia Tour上海公演は、予期せぬ事情により中止となります」と発表した。

また、「今回は上海ですべてのファンに会えないことは残念ですが、近いうちにお会いできるのを楽しみにしています！」とも伝えている。

この投稿にファンからは、「何が起こったんだ？」「おおおおお」「残念」といった声が寄せられている。

※ONE OK ROCK、アジアツアー上海公演中止を発表した投稿（ONE OK ROCKの公式Xより）