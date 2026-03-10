BLACKPINKジェニーが悪質デマやストーカー行為に法的措置、パリでの過激な出待ち被害も影響か | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーが、デマの流布やプライバシー侵害に対して法的措置を講じることを表明した。

3月9日、ジェニーの所属事務所OAエンターテインメントは公式SNS等を通じて声明を発表した。

【画像】しつこいサイン要求にイライラするジェニー

まず「最近、オンラインコミュニティやSNSを中心に、所属アーティストのジェニーに対する悪意ある誹謗中傷や根拠のない推測記事など、虚偽事実の流布によってアーティストの名誉を毀損する事例が後を絶たない」と現状を報告。

続けて「事実とは異なる内容のデマによる被害に加え、プライベートな時間を妨害したり、移動経路を追いかけ回したりするなどのプライバシー侵害行為も増加しており、事態を厳重に受け止めている」と警告した。

その上で「現在、SNSやオンラインプラットフォーム全般に対して継続的なモニタリングを行っており、収集した資料と法律専門家の助言に基づき法的対応を準備中だ」とし、「アーティストの名誉や権益、肖像権、知的財産権、そしてプライバシーを侵害する行為に対しては、民事・刑事上のあらゆる法的措置を講じる。この過程において、いかなる示談や合意にも応じないことを明確にする」と強硬な姿勢を示した。

（写真提供＝OSEN）ジェニー

なお、声明発表の前日には、訪問先のパリで一部の通行人やファンから執拗にサインを求められ、ジェニーが困惑する様子を収めた動画が拡散され波紋を呼んでいた。今回の厳格な対応は、相次ぐネット上の誹謗中傷に加え、エスカレートする“サセン（過激な追っかけ）”行為を食い止める狙いがあるものとみられる。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

■【画像】しつこいサイン要求にイライラするジェニー

■【画像】ジェニーの「スケスケ」衣装、衝撃を超えてもはや事件

■【写真】ジェニー、アンダーウェア姿からすっぴんまで