のん、さかなクンのスゴさ明かす！“好きに勝るものなし”に共感 | RBB TODAY

タレントで東京海洋大学名誉博士・客員教授のさかなクンが、8日放送のおしゃれクリップ（日本テレビ系）に出演。VTRで登場したのんが、さかなクンの人柄や“好き”への向き合い方について語った。

番組にはVTRで俳優・アーティストののんが登場。のんが主演を務めた2013年度前期のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』第112話では、さかなクンが本人役で出演。また、さかなクンの自伝的映画『さかなのこ』（2022年）では主人公・ミー坊をのんが演じるなど、これまでも2人の交流は話題となってきた。

のんは「さかなクンの言葉で、“好きに勝るものなし”という言葉が印象的」と紹介。自分自身の生き方とも重ね合わせながら、「好きなものであればどこまでも追求できるし、どんなに大変なことがあっても乗り越えていけるということだと思う。私もその言葉にすごく共感して、好きであることを大事にしてきた」と語り、「すごくシンパシーを感じました」と明かした。

さらに、さかなクンの魅力について「“好き”の純度がすごく高い。好きだと思っているものに対して、不安や怖い気持ちといった負の感情が入り込む隙がない気持ちなんじゃないかと思った」とコメント。「誰かが何か言ってきても揺らぐ必要はないんだと思えたし、“それでいいんだ”と背中を押された気分になりました」と語った。

一方、さかなクンはのんのコメントに感動した表情を見せつつ、「自分はこれに夢中なんだ、これがあればへっちゃらだというものがあると本当に大きい」とコメント。「『これが好き』と言葉に出して伝えれば、きっと仲間も増えていく。閉じこもっているとつらい一方なので、外に出ていくといいと思います」とメッセージを送った。さかなクンの言葉に、スタジオも温かな空気に包まれていた。

