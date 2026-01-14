島崎遥香、AKB48時代は実は口パク！？突然の告白にスタジオ騒然 | RBB TODAY

13日放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）に、元AKB48で女優の島崎遥香が出演。アイドル時代のパフォーマンスをめぐる“衝撃告白”で、スタジオを騒然とさせた。
この日は「今年厄年の有名人」と題し、厄年を迎えるゲストたちが集結。今年「本厄」を迎える歌手・高橋洋子が、昨年の「前厄」期間中に起きたトラブルとして、イヤーモニターが聞こえなくなったり、マイクの電池が切れて音が出なくなったりするなど、機材トラブルに見舞われたことを明かした。
このエピソードを受け、番組MCの明石家さんまが島崎に「そういうことある？ コンサートとかで？」と、AKB48時代のステージ経験について話を振ると、島崎は「私、口パクなんで」と即答。スタジオがざわつくなか、同じくゲストの爆笑問題・太田光は即座に立ち上がり、「それは言っちゃダメ」「ダメだよ！ ぶっちゃけすぎだよ！」と猛ツッコミを入れた。
慌てた島崎は「私だけですよ！ ほかのメンバーは（違います）」と弁解したが、太田はすかさず「今さら遅いわ！」と一刀両断。スタジオはさらに盛り上がりを見せた。
