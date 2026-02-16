アルバム“初動低迷”から大逆転！KiiiKiii、新曲『404（New Era）』が音楽番組3冠・チャート1位の快進撃 | RBB TODAY

ガールズグループKiiiKiiiが、記録づくしとなった『404（New Era）』の活動を締めくくった。

KiiiKiiiは2月15日に放送されたSBSの音楽番組『人気歌謡』を最後に、2ndミニアルバム『Delulu Pack』のタイトル曲『404（New Era）』の音楽番組活動を終了した。今回の活動を通じて、さらに広がった音楽的スペクトラムを証明すると同時に、グループならではの“Z世代らしい魅力”をより鮮明に刻みつけた。

デビュー後初となるMelonチャート「TOP100」1位を達成したほか、韓国主要音源チャートでも次々と首位を記録。グローバルチャートでも存在感を発揮した。さらに音楽番組3冠を加え、音源・音楽番組の両面で自己最高記録を更新し、無限の可能性と潜在力を改めて証明した。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントを通じ、KiiiKiiiは「TiiiKiii（ファン名）をはじめ多くの方々の応援のおかげで、最後まで完璧な『404（New Era）』活動を終えることができました。今回のアルバムは私たちの新年の願いであり大きな挑戦でもあったので、切実な思いで本当に一生懸命準備しました。何よりTiiiKiiiがとても喜んでくれたことが誇らしく、多くの方々が『404（New Era）』の魅力と私たちの努力に気づいてくださったようで、毎日が感謝と感動にあふれた3週間でした」と感想を伝えた。

続けて「音楽でコミュニケーションする喜びを学べた活動で、一生忘れられないと思います。多くの関心と応援を送ってくださったすべての方々に心から感謝します。これからも“次が気になるチーム”でいられるよう最善を尽くしますので、引き続き見守っていただけたらうれしいです」と付け加えた。

KiiiKiiiは1月29日から3週間にわたり『404（New Era）』のステージを披露。より磨きのかかったライブ力と独自のボーカルで強い存在感を示した。毎週異なるスタイリングで楽しませたほか、Y2Kファッションや2000年代初頭のCM、かつての“オルチャン”をオマージュした多彩なコンセプトが話題を呼び、懐かしさを刺激する演出で大きな共感と反響を得た。

また、『404（New Era）』のダンス動画や、メンバーが自ら撮影したミュージックビデオも注目を集めた。多くのアーティストやクリエイターによるダンスカバーチャレンジが広がり、SNS投稿のBGMとしても活用されるなど、現在も安定した人気を保っている。

各種チャートでも好成績を記録した。『404（New Era）』はリリースから16日でMelon「TOP100」1位を獲得し、2026年リリース曲の中で初の快挙を達成。Bugs週間チャート（2月2日～8日）1位、Spotify韓国デイリーチャート（2月13日付）、Apple Musicの人気曲・人気アルバムチャートでも首位を記録した。

さらにミニアルバム『Delulu Pack』は発売直後、中国QQミュージック急上昇チャートで収録曲全曲がトップ10入り。『404（New Era）』は日本のオリコン週間ストリーミング急上昇ランキング（2月2日～8日）2位を記録し、Billboard Japanの「Hot Albums」および「Hot Shot Songs」にもチャートインするなど、海外市場でも存在感を示した。

加えて、KiiiKiiiはイギリスの音楽専門誌『NME』が選ぶ「The NME 100：Essential Emerging Artists for 2026」にも名を連ね、次世代グローバルアーティストとしての可能性を高く評価された。

その勢いのまま、音楽番組『SHOW CHAMPION』『ショー！K-POPの中心』『M COUNTDOWN』で『404（New Era）』の3冠を達成。最後まで完璧な活動を締めくくった。

今後も多彩な活動でファンのもとを訪れる予定のKiiiKiii。音楽とステージで実力を証明し続ける彼女たちの次なる一歩に、さらなる期待が高まっている。

