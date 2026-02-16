5歳上女優と公開恋愛中の俳優イ・ドヒョン、事務所スタッフ約70人に“太っ腹プレゼント” | RBB TODAY

俳優イ・ドヒョンが、旧正月に合わせて所属事務所の社員に太っ腹なプレゼントを贈り、格別な愛情を露わにした。

2月16日、芸能界によると、イ・ドヒョンは最近、旧正月連休を前に所属事務所YHエンターテインメントのスタッフ約70人にダウンジャケットをプレゼントした。

今回のプレゼントは、寒いなか、現場でともに苦労しているスタッフと事務所の社員のために、イ・ドヒョンが自ら準備したと伝えられ、温かい雰囲気を加えた。

事務所スタッフはSNSを通じて、イ・ドヒョンのプレゼントの記念写真を公開し、注目を集めた。

公開された写真のなかには、積み上げられた箱や、もらったダウンジャケットを着て並んで立ち、拳を上げるスタッフの姿が収められている。

（写真＝イ・ドヒョンスタッフSNS）

ジャケットの背中部分には事務所のロゴがプリントされており、連帯感とともにイ・ドヒョンの細やかな配慮を感じさせる。

彼が贈った製品は、自身がブランドアンバサダーとして活動中の「MUSINSA STANDARD（ムシンサスタンダード）」のダウンジャケットであることが判明した。

彼は、自身がモデルを務めるブランドの製品を自ら購入して贈ることで、ブランドに対する義理とスタッフへの愛情を同時に示した。

（写真＝イ・ドヒョンスタッフSNS）

事務所のスタッフは、「ドヒョンさん、ありがとうございます。おかげで暖かい冬を過ごしています」と付け加え、感謝の意を表した。

なお、2025年に除隊したイ・ドヒョンは、次の出演作としてNetflixドラマ『グランドギャラクシーホテル』（原題）を選択した。そして現在、女優イム・ジヨンと交際中である。

◇イ・ドヒョン プロフィール

1995年4月11日生まれ。本名はイム・ドンヒョン。高校生の時、塾に通うが勉強ではなく毎日映画を見る日々を送る。一番たくさん見た映画は『ひまわり』（原題）。これを見た塾の講師がイ・ドヒョンの母親に伝えたことで、父親には内緒で演技の塾に通い始める。ドラマ『刑務所のルールブック』で俳優チョン・ギョンホが演じるイ・ジュノの学生時代を演じて俳優デビューを果たす。代表作には、ドラマ『ホテルデルーナ』『Sweet Home －俺と世界の絶望－』『ザ・グローリー～輝かしき復讐～』などがある。

