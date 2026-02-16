 なかやまきんに君、ウェディングドレス姿をSNS投稿！「なぜかかわいく見える」「お断り案件」 | RBB TODAY
なかやまきんに君、ウェディングドレス姿をSNS投稿！「なぜかかわいく見える」「お断り案件」

なかやまきんに君【撮影：浜瀬将樹】
  • なかやまきんに君【撮影：浜瀬将樹】

　15日、お笑いタレントのなかやまきんに君が公式Xを更新。公開した衝撃のビジュアルに、ネット上でさまざまな反応が寄せられている。

　きんに君が披露したのは、まさかの純白のウェディングドレス姿。海辺の鐘の前でポーズを決める姿や、ヴェールをかぶったアップショットなどが披露された。動画では、海をバックにブランコに揺られ、真顔から笑顔へと表情を変える様子が収められている。純白のドレスからは、鍛え抜かれたたくましい筋肉ものぞかせていた。

　今回きんに君が投稿したウェディングドレスは、2月7日・14日に放送された旅バラエティ番組『旅！たびたび、芸人』（フジテレビ系）で着用したもの。投稿で、きんに君は「素敵なドレスを着せていただきました　お見逃しの方はTVerでご覧くださいませ」と番組をアピールし、お決まりのフレーズ「パワー」で締めくくった。

　この投稿に対し、ネット上では「ウェディングドレス姿、似合ってて素敵です」「なんでだろう、違和感を感じない」「なぜかかわいく見える」「ちょっと似合うのやめてw」「きんに君は好きだけど、これはお断り案件w」などのコメントが寄せられている。

※なかやまきんに君がウェディングドレス姿を披露した投稿（なかやまきんに君の公式Xより）


《平木昌宏》

