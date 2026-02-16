韓国史上初の雪上競技“金メダリスト”チェ・ガオン、CORTISからの祝福コメントに「夢みたい」 | RBB TODAY

ミラノ・コルティナ2026冬季五輪スノーボード女子ハーフパイプで金メダルを獲得したチェ・ガオンが、K-POPボーイズグループ「CORTIS」から祝福のメッセージを受け、感激の思いを明かした。

2月15日、オリンピック公式インスタグラムにチェ・ガオンのインタビュー映像が公開された。映像の中で彼女は、自身の優勝を祝う投稿にCORTISが「おめでとうございます！！DOER energy！！」とコメントを残していたことを知り、驚きを隠せない様子を見せた。

【写真】CORTIS、メンバープロフィール

チェ・ガオンは「今知りましたが、本当に嬉しいです」と語り、「普段から毎日動画を見ていて、とてもかっこいいと思っていました。友達ともいつも話していたので、本当に夢みたいです」と伝えた。練習の際にはCORTISの楽曲『FaSHioN』をよく聴いていると明かし、「盛り上がる曲なので、試合前の練習で大きな力になります」と笑顔を見せた。

（画像＝オリンピック公式Instagram）チェ・ガオン

以前、チェ・ガオンは複数のメディアを通じてCORTISやG-DRAGONの熱狂的なファンであることを公言していた。今回のCORTISによるサプライズコメントは、金メダル獲得という成果とともに、彼女にとって忘れられない贈り物となったようだ。

また、チェ・ガオンはインタビューを通じて友人への深い感謝の思いも語った。オリンピック公式アカウントに写真を投稿できるなら、友人と4人で撮った写真を載せたいとし、「みんながいてくれたから、私はここまで頑張ることができた」と温かいビデオメッセージを送った。

チェ・ガオンは、韓国スノーボード界の未来を担う有望株であり、世界的なスターでもある。2023年のXゲームスノーボード・女子ハーフパイプで史上最年少優勝を果たし、世界を驚かせた。そして、今回の2026年冬季オリンピックでも圧倒的な実力を発揮し、“韓国史上初の雪上競技・金メダル”という偉業を達成した。

