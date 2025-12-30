乃木坂46・池田瑛紗とアスカ役・宮村優子とが共演！エヴァの魅力を語り合う | RBB TODAY

毎週土曜日22時30分から22時55分に放送中の『FM EVA 30.0』（TOKYO FM系）に、「エヴァンゲリオン」シリーズでアスカ・ラングレー役をつとめた声優の宮村優子と、同シリーズの大ファンである乃木坂46の池田瑛紗が出演する。
同番組は毎週さまざまな作品クリエイターや作品ファンの著名人を迎え、「エヴァンゲリオン」シリーズの魅力を語る番組。2026年1月3日の第14回放送では、宮村が「エヴァ」の内側にいたからこそ感じる作品の魅力や「エヴァンゲリオン」ボイスキャストオーディション時の秘話などを語る。また、池田も「エヴァ」を好きになったきっかけ、作品から受けた影響、その中で生まれた2人の意外な共通点も明かされる。
乃木坂46“アンダーメンバー”密着ドキュメンタリーが放送決定！松尾美佑＆矢久保美緒の卒業セレモニー舞台裏も | RBB TODAY
乃木坂46アンダーライブの舞台裏やメンバーの想いを描き、五百城茉央の初センターや卒業メンバーのラストステージに密着したドキュメンタリー。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/30/241714.html続きを読む »
【NHK紅白】乃木坂46がリハに登場し意気込み！梅澤美波「11年連続出場の感謝をステージで伝えたい」 | RBB TODAY
「第76回NHK紅白歌合戦」のリハーサルが28日、都内・NHKホールにてスタートし、音合わせを終えた乃木坂46のメンバーが意気込みを語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/28/241665.html続きを読む »