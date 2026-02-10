梅沢富美男、妻への「やってあげた」構文指摘され動揺「甘やかすと図に乗るからな」 | RBB TODAY

2月10日放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）に俳優の梅沢富美男と妻で植物療法士の池田明子が出演。梅沢が妻にやって「あげた」ことを繰り返し主張した。

この日の番組は「夫婦のトラブル解消SP」がテーマ。もともと料理好きな梅沢は自宅でよく料理を作ると明かしつつ、「私がせっかく愛する妻のためにお料理をしてあげてるのに、『この料理はああでこうで』ってずっとしゃべるんですよ！」と池田が健康や栄養を気にして料理について指摘してくるという不満をあらわにした。

池田は「辛いんですよ、東北人だから」と料理の味が濃いと指摘すると、梅沢は「東北人を舐めてどうするんだ！」「都道府県で味が違うんだ！」と逆ギレし、スタジオには笑いが起こった。

さらに梅沢が「料理をしてあげてるんだからさ。せっかく愛する妻のために」と不満そうに漏らしてると、MCの明石家さんまが「さっきからアカンことばっか言ってますね。『あげてる』とか『ために』とか」とツッコミ。これに梅沢は目を丸くして「え。だめなんですか？」とうろたえていた。

さんまが「一番言っちゃいけない」と指摘すると、梅沢は「え？ え？」と動揺。さんまが「誰が買ってやった車なんだよ」という例を出しつつ「最低です」と説明すると、梅沢は「なんでですか？ 事実じゃないですか。俺が買ってやったんだ。指輪だってそうですよ！」と主張し始め、スタジオには再び笑いが起こっていた。

このやり取りに、歌舞伎役者の中村橋之助と婚約している元乃木坂46の能條愛未が「これ言われちゃったらもう耐えられない」と反応すると、梅沢は橋之助に、「それくらいのこと言っておかないと。甘やかすと図に乗るからな！」と叫び、さんまからは「それはお前や！」とツッコまれていた。

