「NHK紅白」曲順が発表！白組・Mrs. GREEN APPLEが大トリ、MISIAが紅組トリを務める | RBB TODAY

12月31日放送の「第76回NHK紅白歌合戦」の曲順が発表された。今回のNHK紅白のトリは白組・Mrs. GREEN APPLEが務めることが明らかになった。紅組のトリはMISIAが務める。

番組は前半、オープニング企画「放送100年 紅白スペシャルメドレー」からスタート。最初の歌唱はMrs. GREEN APPLE「夢であいましょう」。続いてKing & Prince、郷ひろみ、HANAが「ひょっこりひょうたん島」、アイナ・ジ・エンド／今田美桜／前田敦子が「春一番」を届ける。

また「放送100年 紅白特別企画」として、氷川きよしが「愛燦燦」、堺正章が「ザッツ・エンターテインメント・メドレー」（「さらば恋人」「バン・バン・バン」「モンキー・マジック」「プンスカピン！」）を披露する。

後半は、連続テレビ小説『あんぱん』スペシャルステージを軸に展開。RADWIMPSは「20周年スペシャルメドレー」（「賜物」「正解」）、AKB48は「20周年スーパーヒットメドレー」、TUBEは「紅白 夏の王様メドレー」など、周年・メドレー企画が並ぶ。 特別企画では玉置浩二「ファンファーレ」、松任谷由実「天までとどけ」、星野源「創造」、矢沢永吉「真実」が予定されている。

【前半（曲順）】

オープニング 「放送100年 紅白スペシャルメドレー」

Mrs. GREEN APPLE「夢であいましょう」

King & Prince／郷ひろみ／HANA「ひょっこりひょうたん島」

アイナ・ジ・エンド／今田美桜／前田敦子「春一番」

有吉弘行／CANDY TUNE／FRUITS ZIPPER／前田亘輝（TUBE）「YOUNG MAN」

幾田りら／Perfume「春よ、来い」

綾瀬はるか／石川さゆり／坂本冬美／氷川きよし／MISIA「花は咲く」

ILLIT／&TEAM／Number_i／BE:FIRST／ウェイキー（The Wakey Showより）「パプリカ」

紅白出演者有志「上を向いて歩こう」

CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」

FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」

新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」

ORANGE RANGE「イケナイ太陽」

King & Prince「What We Got ～奇跡はきみと～」

ILLIT「Almond Chocolate」

天童よしみ「あんたの花道 ～ミャクミャクダンスSP～」

&TEAM「FIREWORK」

LiSA「残酷な夜に輝け」

M!LK「イイじゃん」

乃木坂46「Same numbers」

純烈「いい湯だな(ビバノン・ロック)」

Number_i「GOD_i」

幾田りら「恋風」

【放送100年 紅白特別企画】氷川きよし「愛燦燦」

aespa「Whiplash」

アイナ・ジ・エンド「革命道中 – On The Way」

【放送100年 紅白特別企画】堺正章「ザッツ・エンターテインメント・メドレー」（「さらば恋人」「バン・バン・バン」「モンキー・マジック」「プンスカピン！」

BE:FIRST「夢中」

三山ひろし「酒灯り～第9回 けん玉世界記録への道～」

ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」

坂本冬美「夜桜お七」

水森かおり「大阪恋しずく ～紅白ドミノチャレンジ2025～」

Vaundy「Tokimeki」

【後半（曲順）】

連続テレビ小説『あんぱん』スペシャルステージ

RADWIMPS「20周年スペシャルメドレー」（「賜物」「正解」）

AKB48「20周年スーパーヒットメドレー」（「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」）

TUBE「紅白 夏の王様メドレー」（「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」）

HANA「ROSE」

ちゃんみな「ちゃんみなSPメドレー」（「NG」「SAD SONG」）

岩崎宏美「聖母たちのララバイ」

【特別企画】星野源「創造」

サカナクション「怪獣・新宝島」

【特別企画】矢沢永吉「真実」

SixTONES「6周年アニバーサリーメドレー」（「Imitation Rain」「バリア」「こっから」）

郷ひろみ「2億4千万の瞳－エキゾチック・ジャパン－」

back number「どうしてもどうしても・水平線」

あいみょん「ビーナスベルト」

久保田利伸「紅白スペシャルメドレー」（「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」）

Perfume「Perfume Medley 2025」（「ポリリズム」「巡ループ」）

髙橋真梨子「桃色吐息」

布施明「MY WAY」

石川さゆり「天城越え」

【特別企画】松任谷由実「天までとどけ」

米津玄師「IRIS OUT」

福山雅治「クスノキ-500年の風に吹かれて-」

【特別企画】玉置浩二「ファンファーレ」

MISIA「MISIAスペシャル」（「Everything」「アイノカタチ」）

Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」