夏帆＆竹内涼真W主演ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』初回放送再生数が365万回を突破！TBS火曜ドラマ歴代1位に | RBB TODAY

火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）の初回放送無料配信総再生数が365万回を突破した。
10月7日からスタートした夏帆と竹内涼真がW主演を務める同作は、無料配信動画サービス「TVer」と「TBS FREE」での総再生回数が365万回を突破。この数字はTBS火曜ドラマ歴代最高で1位となる。さらにTBSドラマとしても『VIVANT』に並ぶ過去最高ペースの再生回数を記録し、好調なスタートとなった。
同作は第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）が原作。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男（竹内涼真）の物語。
2人は大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたがプロポーズ直後に別れてしまう。「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディだ。
