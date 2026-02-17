「えらい目に遭いました」天童よしみ、ステージ上で大失態！生放送で歌詞を飛ばしまさかの対応 | RBB TODAY

歌手の天童よしみが17日放送の「踊る！さんま御殿!!」（日本テレビ系）に出演。ステージ上で「人生最大のピンチ」に取った行動を明かした。
この日、「一流ミュージシャン大集結！」というテーマで出演し、仕事中の失敗についてトークすることになった天童。テレビの生放送で新曲を披露する機会があったといい、「ワンコーラスやって、間奏あって、次にくるときに、バーンって飛んだんですよ」と突然2番の歌詞を忘れてしまったと明かした。
まさかのハプニングに焦った結果、余計歌詞が出てこなくなったという状態になった天童は、「そこでもう絶句したみたいに、泣くしかないんですよ」と泣いたふりで乗り切ろうとしたことを明かした。
しかし、天童によると、「大先輩」が出てきてしまい、泣いたふりをしている天童を「よしみちゃん、頑張れ、頑張れ。あんたは苦労したから出て来えへんのやろ、歌詞が。こみ上げるんやろ？」と励ましてくれたとのこと。
そのときの心情について天童は「余計なことはやめてくれ……」と振り返り。スタジオは大爆笑だったが、結局最後まで歌詞が出てこなかったという天童は「えらい目に遭いました」と真剣な表情で語っていた。
