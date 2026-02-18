“ボトムレス”でほぼ露出も…上品さ漂うBLACKPINK・ロゼの妖艶ファッション | RBB TODAY

BLACKPINKのロゼが、バレンタインデーの甘い雰囲気漂う近況を公開した。

ロゼは2月15日、自身のインスタグラムに複数の写真を投稿。

【写真】下着？ロゼの自由過ぎるファッション

公開された写真のロゼは、淡いパープルのドレープミニドレスを着用し、洗練された魅力を披露している。

なかでも今回の投稿で最も目を引いたのは、ロゼの大胆なファッションだ。短い丈のドレスでスラリとした脚線美を見せる、いわゆるボトムレススタイルを披露。華奢な体型と対照的な堂々としたポーズが、世界的ファッションアイコンらしい存在感を発揮している。

別の写真では、複数の手がロゼに向かって赤いハート型キャンディーを差し出している様子が収められていた。ロゼはキャンディーに囲まれながら、愛らしくもどこか艶やかな表情を見せている。クラシックなパープルのオープンカーに座ってくつろぐ姿や、街を歩く様子は、まるで映画のワンシーンを思わせる。

（写真＝ロゼInstagram）

ロゼが所属するBLACKPINKは今年1月、約7カ月かけて世界を巡ったワールドツアー「DEADLINE」を成功裏に終えた。2月27日にはツアーと同名の3rdミニアルバム『DEADLINE』をリリースする。

ロゼ個人としては、ブルーノ・マーズとのコラボ曲『APT.』が第68回グラミー賞で3部門にノミネートされた。受賞こそ逃したものの、世界最高峰の舞台で確かな存在感を示した。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。歌手活動以外にも、JTBCのバラエティ番組『パラドンパダ～海の見えるライブBar～』に出演するなど、多方面で活躍している。

■【写真】ロゼ、無防備なシャワーガウン姿

■【写真】ルセラ・ユンジン、限界ギリギリの“パンツレス”で悩殺

■【写真】インナー透け透け…ロゼ、“妖艶ドレス”