渡辺美奈代、大人かわいいセットアップコーデを披露！「スタイル抜群」とファン絶賛 | RBB TODAY

 渡辺美奈代、大人かわいいセットアップコーデを披露！「スタイル抜群」とファン絶賛
渡辺美奈代、大人かわいいセットアップコーデを披露！「スタイル抜群」とファン絶賛

渡辺美奈代（写真は渡辺美奈代の公式ブログから）
　歌手でタレントの渡辺美奈代が6日、アメーバオフィシャルブログを更新。グレーのニットセットアップコーデを披露した。

　渡辺は1985年にアイドルグループ「おニャン子クラブ」に加入（会員番号29番）。1986年にソロデビューした。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを発信している。

　4日、ブログに「coordinate」と題した投稿を公開。「本日のお洋服」と切り出し、グレーを基調としたニットのセットアップを着用した全身コーディネートを紹介した。ニットセットアップは、自身が手がける「minayoselect」のアイテム。アウターとロングブーツはZARAでそろえ、帽子はDIOR、バッグはHERMESを合わせている。

　この投稿にファンから「かわいい」「大人かわいい、迎春」「素敵」「ニットのセットアップ超お似合い」「スタイル抜群で羨ましい」「とっても…お綺麗」などの声が寄せられている。


