EXILE・TAKAHIRO、娘の歌指導で妻・武井咲からの叱られ明かす「自由に歌わせてあげてよ」 | RBB TODAY

ダンス&ボーカルグループ・EXILEのTAKAHIROが17日放送の「踊る！さんま御殿!!」（日本テレビ系）に出演。子どもの歌が気になって修正し、妻で女優の武井咲に叱られるというエピソードを明かした。

TAKAHIROは2017年に武井と結婚し、2018年に長女、2022年に次女、2025年に三女の誕生を発表している。

番組で「つい出てしまう職業病」というトークテーマで話し出したTAKAHIRO。自宅の中でよく音楽が流れている環境のため娘たちが自然と音楽好きになり、よく歌うようになったというエピソードを披露した。

一方、TAKAHIROは娘たちの歌について、「最初は聞いてて微笑ましいんですけど、よく聞いてると、やっぱり子どもなんで、多少うろ覚えというか……」と完璧ではない歌唱だと言い、「どうにもメロディだったりとか気になっちゃって。符割りとか」と明かした。

このエピソードにMCの明石家さんまは大笑いしながら「可哀想！」と娘たちに同情していたが、TAKAHIROは「つい修正しちゃって。『そこメロの階段が違う！』とか」と歌の指導をしてしまっていることを告白。

しかし、「そしたら本当に即座に妻に『自由に歌わせてあげてよ』って怒られるっていう」と苦笑い。芸能界入りなどは考えていないとしつつも、「音楽にせっかく興味を持ってくれているので、言えるところは言っておきたいな、って……」と弁明していた。

