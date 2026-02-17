平松愛理、バースデーソングを歌いながら出産！？医師に「無理」言われるも… | RBB TODAY

17日放送の「踊る！さんま御殿!!」（日本テレビ系）に「部屋とYシャツと私」などで知られる歌手の平松愛理が出演。バースデーソングを歌いながら出産したというエピソードを明かした。

この日、「一流ミュージシャン大集結！」というテーマで番組に出演した平松。番組では一流歌手は安産が多い説について出演者たちがトークする一幕があった。

その中で平松は帝王切開だったと明かし、「意識はあるから。（赤ちゃんは）0歳の誕生日じゃないですか。で、『ハッピーバースデー』を名前入りで歌いたいって言って」と、出産と同時にバースデーソングを歌いたいと医師に伝えたことを明かした。

医師には「無理ですよ」と言われたそうだが、「『絶対歌うから撮っておいてくれ』って、動画を撮ってもらって」と頼み、子どもが誕生する瞬間にバースデーソングを歌う自身の姿を撮影してもらったという。

結果、平松は「歌ってました」と歌いながら無事に出産できたと告白。スタジオからは驚きの声が上がり、MCの明石家さんまも「すごー……」と感心していた。

