栃木県最古の酒蔵が酒蔵見学会を3月20日に開催！予約不要で限定日本酒の無料試飲が可能 | RBB TODAY

栃木県佐野市の第一酒造が、蔵開き(酒蔵見学会)を3月20日と21日の2日間開催する。両日とも10時から15時まで実施される。

案内チラシ

同社は延宝元年(1673年)創業で、一昨年創業350周年を迎えた栃木県内最古の酒蔵だ。今回で30回目となる蔵開きは、長年の愛飲に感謝を込めて多くの人に楽しんでもらえるよう準備を進めている。

昨年の様子(受付)

当日は予約不要で1名からでも気軽に参加できる。精米から始まる酒造りの全工程を、社長の島田嘉紀や下野杜氏による案内を聞きながら見学できる。通常は見学不可の酒蔵内部も公開される。

また、限定しぼりたてや定番酒、新酒など数種類の日本酒を無料で試飲できるほか、別途有料試飲も用意される。全問正解者にお酒をプレゼントする「きき酒チャレンジ」も実施する。

昨年の様子(見学)

さらに、この日だけの限定酒(しぼりたて)の販売も行われる。ノンアルコールの大人気甘酒アレンジドリンクを提供する甘酒カフェでは新商品も登場する。

その他、新酒酒粕詰め放題、日本酒ガチャガチャ、無料大抽選会、駄菓子のおたますくい(お子様限定)などの企画も予定されている。

参加者は酒造りが真っただ中のこの時期だからこその酒蔵の香りや空気を感じることができる。