渡辺美奈代の豪華すぎる“手作りクリスマスメニュー”に称賛の声！ | RBB TODAY


渡辺美奈代の豪華すぎる“手作りクリスマスメニュー”に称賛の声！

渡辺美奈代（写真は渡辺美奈代の公式ブログから）
　歌手でタレントの渡辺美奈代が25日、アメーバオフィシャルブログを更新。クリスマス当日の食卓を彩った“手作りクリスマスメニュー”を次々と公開し、その完成度の高さに称賛の声が寄せられている。

　この日、渡辺は複数回にわたってブログを更新。まず「自家製クリームチーズ」と題した投稿では、手作りのクリームチーズを披露し、前菜の一皿を紹介した。

　続く「ローストチキン」では、こんがりと焼き色のついたチキンが主役に。持ち手部分をリボンやペーパーで可愛らしく仕上げた盛り付けで、サラダやレモンを添えた“お店級”の一皿となっている。

　さらに「クリスマススープ」では、やさしい色合いのポタージュの表面に、星をトップにしたツリー風の飾りやリース風のデコレーションを施した、遊び心たっぷりのクリスマス仕様を公開。見た目の可愛さに加え、写真映えも抜群だ。

　フルーツでも“クリスマス気分”を演出。「クリスマスツリー」では、パイナップルをツリーに見立て、星形にカットしたフルーツやぶどうをあしらった“食べられるツリー”を完成させた。

　デザートは「クリスマスケーキ」投稿で披露。タルトにいちごをたっぷりと並べ、粉糖をまとわせた華やかな仕上がりに加え、いちごで作ったサンタ風デコレーションも添えられ、まさに“クリスマスの贈り物”のような一品となっている。

　これらの投稿にファンからは、「手作りのクリームチーズすごい」「あ～～食べたい」「絶対美味しい」「盛り付けもクリスマスプレートも全て センスが いい」「素晴らしい アイデア」「凄すぎます…」「もう パティシエさん」「食べるのが 勿体ないくらい素晴らしい出来栄え」「イチゴのサンタさんがかわいい‪」など、称賛の声が相次いでいる。


《平木昌宏》

