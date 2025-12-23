 のん、久しぶりの日テレバラエティ出演！おしゃれなデニムスカート姿で『踊る！さんま御殿!!』クリスマスSP出演報告 | RBB TODAY
のん、久しぶりの日テレバラエティ出演！おしゃれなデニムスカート姿で『踊る！さんま御殿!!』クリスマスSP出演報告

画像はのんのアメーバオフィシャルブログより
　俳優・アーティストののん（31）が22日、アメーバオフィシャルブログを更新。23日放送の日本テレビ系バラエティー番組『踊る！さんま御殿!!』の4時間スペシャル　「年末爆笑さんま御殿!!おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」（よる7時、レギュラー放送は火曜夜8時）への出演を告知するとともに、洗練されたモードな衣装姿のオフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。


　この日、「スペシャル」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「12月23日19時から放送の『踊る！さんま御殿!!』クリスマススペシャルに出演します」と報告した。

　スタイリングやヘアメイクのクレジットも添えながら、シンプルながらも存在感のあるボリューム感のある白シャツに、美脚をのぞかせるアシンメトリーなデザインのデニムスカート、ブラックのブーツを合わせたクールさと柔らかさを併せ持つモードなコーディネートを披露。軽くピースサインを添えたカットや、どこか凛としつつも自然体の全身ショットとなっている。

　この投稿にファンからは「可愛い」「天使やわ」「予告で既に可愛さ爆発」「せいろ蒸しを熱弁するのんさん、もう楽しみで仕方がない」「番組楽しみ」「爪痕は残せましたでしょうか？楽しみ」「相変わらずカワイイ」などの声が寄せられている。


