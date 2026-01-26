「どんどん綺麗いになる」松本穂香、“艶肌”ショット公開！美容誌『美的』より誌面カット公開 | RBB TODAY

女優の松本穂香が25日、自身のXを更新し、現在発売中の美容誌『美的』3月号（小学館）の誌面カットを公開した。

この日、松本が投稿したのは黒のフェザーのような素材があしらわれた衣装に身を包み、大人の色気が漂う2枚のカット。1枚目は、静かに視線を落としたアップのカット。ツヤ感のあるメイクが肌の美しさを際立たせ、耳元のゴールドのアクセサリーが目を引く。続く2枚目では、肩越しにカメラを見つめる姿を披露。黒い衣装と白い肌のコントラストが印象的で、普段のナチュラルな雰囲気とは違う、大人びた表情を見せている。

この投稿には、「凄くタイプで、我慢できません」「本屋さん行かなきゃ」「まさに美的やね 明日ゲットしま～す！」「どんどん綺麗いになる穂香さん これからも推して行きます」など、その美貌を称賛する声が寄せられている。

※『美的』3月号の誌面カットを公開した松本穂香の投稿（松本穂香の公式Xより）