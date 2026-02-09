「ものすごい…」TWICE・ジヒョ、グラマラスなインナー姿で視線強奪！“ヴィーナス級”ボディを披露 | RBB TODAY

TWICEのジヒョが、圧巻のプロポーションを披露した。

ジヒョは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ジヒョ、はち切れそうなグラマラス体型

公開された写真は、ジヒョがモデルを務めるインナーウェアブランド「VENUS」の広告撮影のオフショットだ。ジヒョは、ミントカラーのインナーウェアを身にまとい、ヘルシーかつグラマラスなボディラインを披露。華やかなオーラでファンを魅了した。

投稿を見たファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「ものすごい…」「ヴィーナス級」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジヒョInstagram）

なお、ジヒョが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。4月には東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で追加公演を行う予定だ。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。

