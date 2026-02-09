ミニスカ姿を下から…？日本人K-POPアイドル、大胆SHOTに視線集中「気絶」「バリかわいい」 | RBB TODAY

ガールズグループBilllie（ビリー）の日本人メンバー・ツキが、大胆なショットを披露した。

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、ホルターネックのミニワンピースにカーディガンとブーツを着用したツキの姿が収められている。ミニスカートで下から撮影した大胆なアングルと、抜群のビジュアルが視線を奪う。

この投稿を見たファンからは「バリかわいい」「綺麗すぎて気絶」「ギャルすぎる」「心を奪われてしまいそう」といったコメントが寄せられている。

なお、ツキが所属するBilllieは、1月27日にプレリリースシングル『cloud palace ～ false awakening』でカムバックした。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

