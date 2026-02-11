俳優チョン・ウヌさん、突然この世を去る…享年40歳、意味深な投稿の翌日の訃報「羨ましくて惜しい」 | RBB TODAY

俳優チョン・ウヌさんが、この世を去った。享年40歳。

2月11日、チョン・ウヌさんの遺体は、京畿道（キョンギド）金浦（キンポ）にあるニュー高麗病院の葬儀場特別2号室に安置された。

出棺は来る2月13日正午に執り行われ、埋葬は碧蹄（ビョクジェ）昇華（スンファ）院で行われる。

特に、去る2月10日、チョン・ウヌさんは自身のSNSに「恋しくて羨ましくて惜しい」と綴り、2003年に亡くなった俳優レスリー・チャン、2011年に死去した歌手エイミー・ワインハウス、そして自分の写真を公開した。そして、翌日に伝えられた訃報に悲しみが募っている。

（写真＝チョン・ウヌさんInstagram）

なお、チョン・ウヌさんは2006年にドラマ『シャープ』シーズン3でデビューし、『H.I.T.-女性特別捜査官』『太陽の花嫁』『大切に育てた娘ハナ』『たった一人の私の味方』などに出演した。遺作は、2021年に韓国で公開された映画『メモリー：操作殺人』となった。

【相談窓口】

一般社団法人日本いのちの電話連盟（電話、メール相談可能）

TEL：0570-783-556＝ナビダイヤル 午前10時から午後10時まで

