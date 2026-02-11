Nissy（西島隆弘）、AAA脱退を発表......4度目の手術を経て「長期的な治療および療養が必要」 | RBB TODAY

11日、歌手のNissy（西島隆弘）が、スタッフ公式Xを通じてAAAからの脱退を発表した。

Nissyは2024年1月に全治3カ月の声帯炎を公表し、治療と並行して活動を続けてきた。2025年9月には3度目の声帯手術を報告しており、手術の影響で従来と同様のアーティスト活動を継続することが困難となる可能性についても言及していた。

この日、同アカウントは投稿で「西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と報告。治療に専念するため、11日付でAAAを脱退することを発表した。続けて「今後の健康と活動のあり方を見据え、本人および関係者間で慎重に協議を重ねた結果、このような結論に至りました」とつづった。Nissyとしての今後の活動については「体調の回復を第一に、個人のペースで今後を検討してまいります。今後の発表をお待ちいただけますと幸いです」と説明した。

今回の発表を受け、ファンからは「突然のご報告にとても驚きましたが、まずは西島さんのご決断を心から尊重します」「声がまた聞ける日を待ってます…お大事になさってください」「無事に回復することを祈ってるよ」「ショックで言葉が出ないけど…何よりも健康が第一です」など、驚きと体調を気遣う声が寄せられている。