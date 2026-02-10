モデル・斉藤里奈、アンニュイな表情で色気爆発！ | RBB TODAY

10日発売の『FLASH』（光文社）に、「ミスマガジン2022」で注目を集め、モデルや女優として活動する斉藤里奈が登場している。

斉藤里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤容平

今回先行カットとして公開されたのは、チューブトップ衣装を身にまとい、頬に手を添えてこちらを静かに見つめるカット。透明感のある肌と、アンニュイな表情が斉藤の大人びた魅力を引き立てている。誌面では、持ち前のスレンダーなスタイルが際立つ水着グラビアを披露している。