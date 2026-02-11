 STU48・石田千穂、卒業決意のキッカケはグループを「外から見てみたい」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

STU48・石田千穂、卒業決意のキッカケはグループを「外から見てみたい」

エンタメ その他
注目記事
STU48【写真：竹内みちまろ】
  • STU48【写真：竹内みちまろ】
  • 内海里音【写真：竹内みちまろ】
  • 信濃宙花【写真：竹内みちまろ】
  • 工藤理子【写真：竹内みちまろ】
  • 池田裕楽【写真：竹内みちまろ】
  • 高雄さやか【写真：竹内みちまろ】
  • 新井梨杏【写真：竹内みちまろ】
  • 岡田あずみ【写真：竹内みちまろ】

STU48新成人6人が華やかな振袖姿に！20歳の節目に新たな決意を語る | RBB TODAY
画像
STU48の新成人6人が振袖姿で成人式を執り行い、それぞれ新たな決意や活動への意気込みを語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/13/242194.html続きを読む »

【TIF2025】STU48が灼熱のなかパフォーマンス！「皆さん、最高の夏を過ごして！」 | RBB TODAY
画像
a
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/03/234386.html続きを読む »

　STU48 13thシングル『好きすぎて泣く』発売記念イベントが11日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザにて開催され、9周年コンサートの東京・Kanadevia Hallでの公演を5月30日に開催することが発表された。

内海里音【写真：竹内みちまろ】
信濃宙花【写真：竹内みちまろ】
工藤理子【写真：竹内みちまろ】
池田裕楽【写真：竹内みちまろ】
高雄さやか【写真：竹内みちまろ】
新井梨杏【写真：竹内みちまろ】
岡田あずみ【写真：竹内みちまろ】
吉田彩良【写真：竹内みちまろ】
久留島優果【写真：竹内みちまろ】
石田千穂【写真：竹内みちまろ】
尾崎世里花【写真：竹内みちまろ】
兵頭葵【写真：竹内みちまろ】
福田朱里【写真：竹内みちまろ】
岡村梨央【写真：竹内みちまろ】
原田清花【写真：竹内みちまろ】
中村舞【写真：竹内みちまろ】

　イベントには、信濃宙花、工藤理子、池田裕楽、高雄さやか、新井梨杏、岡田あずみ、吉田彩良、久留島優果、石田千穂、尾崎世里花、兵頭葵、福田朱里、‬岡村梨央、原田清花、中村舞、内海里音の16名が出演。

　メンバーたちはステージにあがると、1stアルバムリード曲「愛の重さ」、4thシングル表題曲「無謀な夢は覚めることがない」の2曲を披露。MCを挟んで、9thシングル表題曲「息をする心」、4thシングルカップリング「僕らの春夏秋冬」、2ndシングルカップリング「夢力」を行い、最後に3月4日リリースの13thシングル『好きすぎて泣く』の16人でのパフォーマンスを初披露した。

　また、前日10日に卒業を発表した石田千穂の卒業コンサートの前日となる5月30日にKanadevia Hallにて9周年コンサートを開催することを発表した。

　囲み取材に応じた石田は、「昨日卒業発表をしたばかりでまだぜんぜん実感が湧いていなかったのですが、発表した後にファンの方の前でパフォーマンスをするのは今日が初めてでした。ちょっとうるうるしながら観てくださっている方もいらっしゃって、卒業を実感しましたし、残り少なくなってきましたけど、1回、1回を大切に『今日が最後かもしれない』と思いながら楽しみたいなと思います」と心境を言葉に。

　「後輩もどんどん入ってきて、頼もしい心強いメンバーが増えて」といい、「自分のいなくなったSTU48も外から見てみたいな」と感じたことが卒業を決めた「キッカケです」と明かした。卒業後の活動については「ひとつに絞らずに色んなことに挑戦して自分の得意なことを見つけていきたいなと思います」と声を弾ませた。


【Amazon.co.jp限定】13th Single「好きすぎて泣く」＜Type A＞[初回限定盤] - STU48 (生写真(石田千穂・原田清花・兵頭 葵・吉田彩良)付き)
￥1,900
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
13th Single「好きすぎて泣く」＜Type B＞[初回限定盤] - STU48
￥1,636
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
《竹内みちまろ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top