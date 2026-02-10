元でんぱ組.inc・最上もが、キュートな水着姿からクールなランジェリーまで......カラフル＆モノクロの“二面性グラビア”披露 | RBB TODAY

10日発売の『週刊FLASH』（光文社）表紙と巻頭グラビアに、元「でんぱ組.inc」のメンバーで現在はタレント・女優として幅広く活躍する最上もがが登場している。

「週刊FLASH」2月10日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

同誌での撮り下ろしグラビアは今回が初となる。誌面は10ページにわたり、「カラフル＆モノクローム」をテーマにした構成だ。ピンクを基調としたポップでキュートな水着姿から黒のランジェリー姿など、最上の持つ“二面性”と魅力を感じられる仕上がりとなっている。インタビューでは母親としての一面や現在の心境も語っている。また、デジタル写真集も「kokode digital(ココデジ)」及び各電子書店で発売中だ。

最上もが(C)光文社/週刊FLASH 写真◎217...NINA