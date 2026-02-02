 田中美久、透け感ブルー衣装で美谷間披露！本日発売のグラビアムック表紙を飾る | RBB TODAY
田中美久、透け感ブルー衣装で美谷間披露！本日発売のグラビアムック表紙を飾る

『PARADE』2026冬号　表紙　田中美久
　2日、グラビアムック『PARADE』（小学館）の第3号が発売された。

　同号の表紙を飾るのは、ドラマ・映画やバラエティ番組で活躍する田中美久。「好きな色」だという鮮やかな青の衣装に身を包んだ表紙カットをはじめ、巻頭20ページ超にわたってその美貌と美ボディを披露している。

　中面のグラビアでは、18歳ラストの輝きを放つ一ノ瀬瑠菜、緑あふれる川辺で切ない表情を見せる池本しおり、“モグラ女子”の頂点を目指す大滝沙羅、SKE48卒業後もソロアイドルとして精力的に活動する江籠裕奈、アイドルグループ「#Mooove!」のリーダー・姫野ひなの、20代を迎えグラビア・演技共に磨きがかかる福井梨莉華が裏表紙を飾った。

　巻末には、登場モデル7名のサイン入りチェキが当たる読者プレゼント（計35名分）も用意されている。また、本誌未収録の写真をたっぷり盛り込んだ（7人×6ページ＝42ページ）電子版限定特典が、本誌と同じ価格1870円（税込）で発売される。

　創刊と同時に展開しているデジタル写真集『PARADE Digital Photobook』シリーズは、これまでに12タイトルを刊行。今号からは新たに7タイトルのリリースを予定しており、同日には『田中美久 つながっているよ』が発売された。

福井梨莉華「PARADE掲載記念」オンラインサイン会

　また、裏表紙を飾った福井梨莉華の『PARADE』掲載記念オンラインサイン会が、2月10日19時より開催される。生写真やサイン入りチェキ、サイン入り色校正紙、特製オリジナルクリアカードなど、豪華特典も用意されている。


《アルファ村上》

