フィギュアスケーター・友野一希の多彩な表情を収録！完全オーダーメイドの2026カレンダー本日発売 | RBB TODAY

5日、山と溪谷社のオンデマンドプリントサービス「fabli（ファブリ）」にて、フィギュアスケーター・友野一希の2026カレンダー（4月始まり）が発売された。

Photo by Joe Kobashi ©︎Fantasy on Ice ©︎Dreams on Ice ©︎Medalist on Ice

同カレンダーは、厳選された写真の中から好きな写真を選んでつくる、完全オーダーメイドのカレンダーだ。各月の写真は、40枚超の写真から自由にチョイスが可能。世界にひとつだけの一冊を作成できる。公開された写真では、リラックスした姿や真剣な眼差し、演技中の様子など友野の多彩な表情が収録されている。

カレンダーの判型は、「A3ハンガー」「A4中綴じ」「卓上プラケース」の3種類を用意。用途に合わせて好きなタイプを選べる。それぞれアザーカットを使用しているため、複数タイプの作成も楽しめる。A3ハンガーは縦長の大判カレンダーで、ミシン目入りなので一枚ずつきれいに切り離すことができる。A4中綴じは横長の写真を採用した中綴じタイプで、毎日の予定を書き込める実用的なカレンダーだ。卓上プラケースは、自宅からオフィスまで、さまざまなシーンで使える卓上タイプとなっている。

「通常版」に加えて、友野一希選手自身が写真をセレクトした「Special Edition 友野一希セレクト」も用意。選手本人が選ぶ"ベストショット"を楽しめる。なお、「Special Edition」の写真は、「通常版」には含まれない。

新年度のスタートに合わせて、4月始まりのカレンダーを採用。友野選手の写真とともに素敵な1年を過ごせる。写真のチョイスが難しい方は、あらかじめ候補写真がセレクトされた「おすすめプリセット」を選択することもできる。プリセットをベースに、一部写真を入れ替えることも可能だ。

販売価格は、A3ハンガーが5490円（税込・送料込）、A4中綴じが4490円（税込・送料込）、卓上プラケースが3830円（税込・送料込）。注文受付期間は2026年2月22日23時59分まで。編集可能期間は2026年3月1日23時59分まで。商品お届け時期は2026年3月末を予定している。

初めての利用者は、「fabli」の新規会員登録が必要。パソコン、スマートフォン、タブレットから注文できる。