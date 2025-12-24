 「NHK紅白」オープニングメドレー内容が決定！ 今田美桜＆前田敦子＆アイナ・ジ・エンドが『春一番』を歌唱 | RBB TODAY
「NHK紅白」オープニングメドレー内容が決定！ 今田美桜＆前田敦子＆アイナ・ジ・エンドが『春一番』を歌唱

　12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』のオープニング企画が発表された。放送100年の節目を迎える今回は、「放送100年紅白スペシャルメドレー」と題し、放送史を彩る名曲の数々を豪華アーティストが歌い継ぐ。


　トップバッターとして『夢であいましょう』をMrs. GREEN APPLEが飾るほか、紅白ならではの夢のコラボレーションが次々と展開される。『ひょっこりひょうたん島』ではKing & Prince、郷ひろみ、HANAが共演し、『春一番』はアイナ・ジ・エンド、今田美桜、前田敦子の3名が華やかに歌唱する。また、『YOUNG MAN』では有吉弘行に加え、CANDY TUNE、FRUITS ZIPPER、TUBEの前田亘輝が登場し、会場を盛り上げる。

King ＆ Prince
郷ひろみ
アイナ・ジ・エンド
前田敦子（C）Kotori Kawashima

　情感あふれる『春よ、来い』は幾田りらとPerfumeがタッグを組み、『花は咲く』は綾瀬はるか、石川さゆり、坂本冬美、氷川きよし、MISIAという実力派たちが声を合わせる 。さらに、キッズから大人まで親しまれる『パプリカ』には、ILLIT、&TEAM、Number_i、BE:FIRST、そして『The Wakey Show』のウェイキーが参加 。フィナーレは出演者有志の全員で『上を向いて歩こう』を歌い上げ、大みそかの幕開けを飾る。

幾田りら
Perfume
BE:FIRST

「NHK紅白」曲目発表！乃木坂46は「Same numbers」、ILLITは「Almond Chocolate」を披露 | RBB TODAY
画像
玉置浩二がNHK紅白で新曲「ファンファーレ」を初披露、4回目のソロ出場で幼少期を重ねた応援歌を歌う。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/19/241258.html続きを読む »

「NHK紅白」ゲスト審査員発表！『豊臣兄弟！』主演・仲野太賀、髙石あかりら7名が選出 | RBB TODAY
画像
2025年のNHK紅白審査員に7人が選ばれ、仲野太賀は大河主演、ほか豪華メンバーが参加する。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/17/241148.html続きを読む »
《アルファ村上》

