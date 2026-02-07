“ほぼ紐ドレス”で話題を集めたミヨン、短めトップスから縦線くっきりクビレがあらわ | RBB TODAY

i-dleのミヨンが、引き締まった“美ウエスト”を披露した。

ミヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ミヨン、“ほぼ紐”ドレスで大胆露出

公開された写真のなかのミヨンは、クロップド丈の白いトップスにデニムパンツを合わせたスタイリッシュな装いで、さまざまなポージングを披露。シンプルなコーディネートが、彼女の抜群のスタイルをより際立たせている。

特に、縦のラインがくっきりと浮かび上がる引き締まったくびれと、ほっそりとした腕や肩のラインが見る者の視線を惹きつけた。

投稿を見たファンからは、「スタイルえぐい」「完璧です…」「美しすぎる」「金髪もめっちゃ似合う」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ミヨンInstagram）

なお、ミヨンが所属するi-dleは、1月27日にデジタルシングル『Mono（Feat. Skaiwater）』をリリースし、精力的に活動を続けている。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

