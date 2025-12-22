乃木坂46・菅原咲月、純白ワンピ姿の美少女カットも！「B.L.T.」で“副キャプテンの葛藤”を語る | RBB TODAY

27日に発売される『B.L.T.2月号』（東京ニュース通信社）の表紙と巻頭グラビアを、乃木坂46の副キャプテンを務める菅原咲月が飾る。

2024年12月に副キャプテンに任命されてから約1年。グループを背負う立場となったこの期間に感じた葛藤、そしてそこから導き出した自身なりの決意について、ロングインタビューで語った。

「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

撮影は、菅原のピュアな魅力を引き出す、自然光が美しい白い空間からスタート。清々しい青空が広がる海辺でのカットに加え、夜の街へとロケーションを移し、品のある艶やかな表情も収めている。

「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

2025年の終わりに届ける、乃木坂46副キャプテン・菅原の「今」。その姿を、ビジュアルとインタビューの両面から深く掘り下げた内容となっている。

「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／撮影/HIROKAZU

「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／撮影/HIROKAZU

乃木坂46・6期生による連載企画「グラビア向上委員会～gravure à la mode～」。第3回となる今回は、長嶋凛桜が登場する。毎号異なるテーマのもと、メンバーそれぞれの新たな魅力を引き出していく本連載。今回は「泡沫（うたかた）」をテーマに、長嶋が放つ神秘的な美しさに迫った。 泡が弾ける炭酸水を覗き込むカットや、木漏れ日に包まれた刹那的な一瞬など、今この瞬間にしか切り取れない、儚くも美しい表情を収めている。

12月17日に7thシングル『あれはフェアリー』をリリースしたばかりの「僕が見たかった青空」が登場。デビュー3年目を迎えた2025年は、初の全国ツアーに始まり、メンバーの卒業や活動休止など、試練の連続でもあった。そんな笑いと涙に溢れた激動の1年を振り返るべく、メンバーが集結して撮影を実施。シャボン玉と戯れて自由に遊んだ後は、グルグルバット対決で大盛り上がり。最下位チームには「グラウンド一周」という罰ゲームも飛び出し、今年も笑顔満載の最高に楽しい誌面をお届けする。

「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／撮影/ImaTatsu

「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／撮影/ImaTatsu

お昼の情報番組『ゴゴスマ~GOGO!Smile!~』に出演中のCBCテレビ・友廣南実アナウンサーが、『B.L.T.』に初登場。自身初のグラビア撮影に挑戦した。今回は撮影陣が彼女の拠点である名古屋へ向かい、テレビ塔や大須商店街などの有名スポットを巡りながら、食べ歩きを楽しむ様子を切り取った。その後はハウススタジオへ移動し、ラフな部屋着にお着替え。街ブラを楽しむ姿や、家の中でゆるりとリラックスする姿など、友広アナの貴重な「オフ」を収録している。

「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／上村透生

「B.L.T.2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／上村透生

先日の武道館公演にて20周年記念ライブツアーを完走し、2026年2月25日には67thシングルのリリースを控えるAKB48。連載第6回目には、その武道館公演で正規メンバーへの昇格が発表された19期生・奥本カイリが登場する。普段はキャラクターの面白さにフォーカスが当たることの多い彼女だが、今回は「最高のビジュアル」を追求すべく、美しい黒猫に見立てて撮影を敢行。見事“ビジュ爆発”した写真の数々を楽しめる。

2026年にグループ結成15周年を迎えるHKT48からは、10月にグラビアデビューを飾ったばかりの石井彩音が巻末グラビアに登場。西陽や木漏れ日が差し込むスタジオで、フレッシュな水着を身に纏い撮影を行った。気さくに撮影を楽しむ姿から、時折見せるクールな表情、チャーミングな笑顔まで、彼女の多様な魅力を切り取っている。

そのほか、ハロー!プロジェクト「ハロラボ!!」には西田汐里&岡村美波(BEYOOOOONDS)、#ババババンビ連載「#馬と鹿」には小鳥遊るい&近藤沙瑛子&宇咲、ukka連載「I & Yuu」には宮沢友が登場。さらに、アナウンサー連載「ANA-LOG」の石渡花菜アナウンサー(フジテレビ)、SWEET STEADY「すいすてのいちページ」の白石まゆみ、結那「結那がいく! リアルYRPG」、声優・アーティスト連載「Real Voice」の長縄まりあなど、豪華ラインナップが掲載される。