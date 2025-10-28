“日本一かわいい剣道女子”が金髪JKに！佐藤あかりの姿にファン悶絶 | RBB TODAY

27日、「日本一可愛い剣道女子」として話題のタレント・佐藤あかりが自身の公式Xを更新。人生で初めての金髪姿を披露し、反響を呼んでいる。
公開された写真では、金髪のボブヘアに、白シャツ・黄色いリボン・クリーム色のカーディガンを合わせた制服風コーディネートで、可愛らしくピースサインを見せている。佐藤は投稿で「お芝居で、人生で初めて金髪ショートのカツラを被りました...笑」と報告。さらに「ほのぼのホームドラマ 「サクラさん」 みんな観てね～っ」と、自身が出演している縦型ショートドラマのPRも兼ねて呼びかけた。
この投稿に対し、ファンからは「ウィッグとはいえ、あまり違和感なく驚きです」「別人すぎて、分からなかった・・・ 流石、女優さん！」「金髪道着も見てみたいです」「なんでも似合っちゃうのは流石です」「あかりさん金髪ですか！！珍しいですね。でも超絶可愛いですよ。」など、絶賛の声が寄せられている。
