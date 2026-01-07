 キモカワだけどクセになる！建築家の夫が叶えた“狭小なのに遊び心満載”の家『住人十色』 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

キモカワだけどクセになる！建築家の夫が叶えた“狭小なのに遊び心満載”の家『住人十色』

エンタメ その他
注目記事
個性的な外観の“キモカワ”な家©MBS
  • 個性的な外観の“キモカワ”な家©MBS
  • 14.5帖ある地下室©MBS
  • ダイニングの中央には構造上必要な大きな柱が©MBS
  • 素材は主に木と銅を使用している©MBS
  • 発泡ウレタンを吹き付けて補強している“キモカワ”なダイニングテーブル©MBS

　10日に『住人十色』（MBS）にて「7坪の狭小地でも広見え！ キモカワ！だけどクセになる家」が放送される。

　舞台は、東京都練馬区。狭小なのにゆとりの空間を実現した“キモカワ”な家を紹介する。住人（アルジ）は3年前に結婚した夫妻。夫は昨年、建築家として独立し、今年、夫婦で住む家を建てた。その外観は妻いわく「ちょっと“キモカワ”な感じ」で、四角い箱と丸みを帯びた箱が突き出したような個性的な形をしている。素材は主に木と銅。赤褐色から緑青色になる銅の経年変化を楽しめるようにしたという。そんな遊び心いっぱいの家は、建築面積が7坪と駐車場1.5台分ほどの広さしかない。そこで、狭さを感じさせない工夫を数々詰め込んでいる。

発泡ウレタンを吹き付けて補強している“キモカワ”なダイニングテーブル©MBS

　家の中は明るい印象だが、中央に大きな柱が立っている。実は、外側の壁が複雑な形をしているため、構造上必要な柱を埋め込むことができず、外観を優先した結果、柱が部屋の真ん中を通ることになったという。柱を取り囲んだダイニングテーブルは夫がDIYしたもの。脚がなく、発泡ウレタンという断熱材を吹き付けて補強している。白い泡がモコモコしたような斬新な形状はまさに“キモカワ”だが、テーブルに脚がないおかげで狭小でも窮屈ではないそう。

ダイニングの中央には構造上必要な大きな柱が©MBS

　わずか7坪の建築面積を最大限に使うための住人（アルジ）のアイデアが、家を縦に高くすること。さらに、地下室を含む5つのフロアを作った。そして一番効果的なところだけ壁を丸くして、壁と天井の境界線をなくすことで広く感じるようにした。家の奥にはテラスを作って明るくすることで、広見えするという効果も。また、すのこを各フロアに設置し、縦長の家全体に空気が循環するようにしている。

　2つ目のフロアにあるのは、妻の仕事部屋。広さはわずか3.5帖だが、目線の高さにある大きな窓の外の木を借景にしていて、閉塞感を感じない。

14.5帖ある地下室©MBS

　地下は14.5帖ある家の中で一番広い部屋。収納とスクリーンを備えたリビングになっている。この地下室を作るため1階部分を約１メートル底上げ。土を掘る量を通常より減らすことで、コストダウンと広いスペースを実現した。

素材は主に木と銅を使用している©MBS

　この家で暮らしてみて、「“キモカワ”なので、やっぱり使ってみるとクセになりますね」と妻。設計した夫は「感じ方は人それぞれ。いろんな感じ方の人がいるっていうのがすごく嬉しいですね」と喜ぶ。

　複雑で少し奇妙だけど、そこが可愛いキモカワの家。住めば住むほど愛情が増して、気がつけばやみつきになってしまうようだ。


リビングの窓から愛馬がひょっこり！小さい頃からの夢だった“馬”との暮らしを実現した家『住人十色』 | RBB TODAY
画像
山中湖村に移住した夫婦が馬と暮らし、壮大な家と馬場を持ち、共に夢を追う生活を紹介。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/26/241602.html続きを読む »

建築家が自宅を実験台に！予算1800万円で実現した“ほとんど壁のない”ローコストハウス『住人十色』 | RBB TODAY
画像
愛知県の建築家夫婦が、1800万円で大屋根と開放的なシンプルなローコストハウスを自ら設計し、最小限の工夫で家族の絆を深めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/10/240743.html続きを読む »

GINZA(ギンザ) 2026年 1月号 [毎日がときめく日用品] [雑誌]
￥850
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
POPEYE(ポパイ) 2025年 3月号 [部屋作りのマイルール。] [雑誌]
￥880
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

インテリア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top