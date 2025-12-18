KFC、“えびぷりぷりフライ”や“おみくじ”が入った「ケンタお重」を26日から発売！ | RBB TODAY

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で「ケンタお重」を12月26日から数量限定で発売する。

KFC「ケンタお重」

同商品には看板メニュー「オリジナルチキン」をはじめ、幅広い世代に愛される「ビスケット」「ナゲット」「ポテト」に加え、迎春にぴったりなえびを使った「えびぷりぷりフライ」を重箱に詰め込んだ。

この時期だけの特別メニュー「えびぷりぷりフライ」は、サクッとした衣とぷりっとした食感が楽しめる商品。別添の特製タルタルソースとの相性も抜群となっている。セットやパックと一緒に購入すると、1ピース270円でいくつでも購入できる。

えびぷりぷりフライ 290円

「ケンタお重」は松・竹・梅の3種類から選べるラインアップ。梅は2段重で2990円(単品積上げ価格3480円)。オリジナルチキン5ピース、えびぷりぷりフライ2ピース、ビスケット2個、ナゲット5ピース、ポテト(S)、クーポンつきケンタおみくじが入る。

梅(2段重) 2,990円

竹は3段重で3490円(単品積上げ価格4390円)。オリジナルチキン7ピース、えびぷりぷりフライ3ピース、ビスケット2個、ナゲット5ピース、ポテト(S)、クーポンつきケンタおみくじが入る。

竹(3段重) 3,490円

松は3段重で3990円(単品積上げ価格5300円)。オリジナルチキン9ピース、えびぷりぷりフライ4ピース、ビスケット2個、ナゲット5ピース、ポテト(S)、クーポンつきケンタおみくじが入る。

ケンタお重サイドは990円(単品積上げ価格1350円)で、カーネルクリスピー2ピース、ナゲット5ピース、ポテト(S)が入る。「ケンタお重」と一緒に購入すると、「ケンタお重サイド」1つ990円でいくつでも購入できる。

ケンタお重サイド 990円

「えびぷりぷりフライ」単品は290円。セットやパックと一緒に購入すると1ピース270円でいくつでも購入できる。今年も「クーポンつきケンタおみくじ」が登場する。小吉は「オリジナルチキン」1ピース無料券、中吉は「バーガー」無料券、大吉なら「トクトクパック4ピース」無料券が当たる。結果はその場で分かり、当選した無料券はすぐに引き換え可能だ。外れてしまっても、お得なクーポン2種が必ずもらえる。

「ケンタお重」を購入すると、「ポテト(S)」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスロー(S)」2個をそれぞれ390円でいくつでも購入できる。発売日は12月26日。数量限定のため、なくなり次第販売終了となる。販売店舗は全国のKFC店舗。一部店舗では取り扱いがない場合がある。