マクドナルド、ハッピーセットに「SPY×FAMILY」「ヒロアカ」コラボUNOが登場！27日から販売 | RBB TODAY

マクドナルドは、ハッピーセット「みんなでUNO」とハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」を2月27日から期間限定で全国のマクドナルド店舗で販売する。

ハッピーセット(R)「みんなでUNO」「ミニチュアマクドナルド」

ハッピーセット「みんなでUNO」は、人気カードゲーム「UNO」と人気アニメ「SPY×FAMILY」「僕のヒーローアカデミア」がコラボレーションしたカードゲームで、全6種類のラインアップとなる。

(C)2026 Mattel. (C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

3種類のUNOが楽しめる内容で、お馴染みの「UNO」、すべてのカードが"ワイルド"として遊べるスピード感あふれる「UNO オールワイルド」、表と裏の2つの面を使って展開が大きく変化する「UNO フリップ」を用意した。それぞれ1枚ずつホログラムの特殊カードが入っている。

(C)2026 Mattel. (C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

さらに、スマートフォンで楽しめるオリジナルゲーム「みんなでUNO」付き。「SPY×FAMILY」「僕のヒーローアカデミア」のキャラクターからプレイヤーを選択し、UNOで対戦できるデジタルゲーム「みんなでUNO」を楽しめる。

ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」は、グリルやポテトフライヤーなど、マクドナルドらしいアイテムをモチーフにした、手のひらサイズのオリジナルミニチュアおもちゃ16種類とひみつのおもちゃ2種の全18種をラインアップ。

(C)2026 McDONALD’S

おもちゃは、ハッピーセットのアイコンの"ハッピーセットボックス"に入っている。なお、ハッピーセット「みんなでUNO」は、ハッピーセット用に作成された小さいサイズのUNOで、枚数等も既製品とは異なる。