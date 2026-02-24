“胸下カット”のスイムウェア姿…ナッティ、グラマラスな曲線美に釘付け「息できない」「完璧スタイル」 | RBB TODAY

KISS OF LIFEのナッティが、見る者を圧倒する大胆なスイムウェア姿を披露した。

ナッティは最近、自身のインスタグラムを更新。絵文字を添えて写真を投稿した。

【写真】ナッティ、アイドルらしからぬ“貫禄ボディ”

公開された写真のナッティは、バスト下のカットアウトが目を引く、鮮やかなブルーのスイムウェアを着用。夕日に照らされたシルエットからは、スラリと伸びる長い脚、キュッと引き締まったウエスト、そしてグラマラスな曲線美が浮かび上がり、その健康的なプロポーションで視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「うわぁ…」「おかしくなりそう」「完璧スタイル」「キレイ」「息できない」といった熱烈なコメントが寄せられている。

（写真＝ナッティInstagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、6月27日に日本で約2年4カ月ぶりとなるファンミーティング「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催する予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。

■【写真】「目のやり場に困る…」ナッティのブラトップ姿

■【写真】はち切れそうなボリューム感…ナッティ、“胸元パックリ”トップス

■【写真】いくらなんでも短すぎ！激ミニパンツ姿のナッティ