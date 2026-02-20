ココス、初の公式ファンブックを発売！総額3,000円の割引チケットも付属 | RBB TODAY

ココスは、初の公式ファンブックとなる「COCO'S LOVE BOOK」（KADOKAWA）を発売する。



「COCO’S LOVE BOOK（紙版：税込1,320円）」（株式会社KADOKAWA）

同書は、長年愛され続ける看板メニュー包み焼きハンバーグのおいしさのヒミツをはじめ、ドリンクバーの新たな楽しみ方、ファミレスの常識を超えるココスのすごいトコ解説など、読むほどにココスが好きになるコンテンツを一冊に凝縮した。ココスファンはもちろん、これまでココスをあまり知らなかった方にも楽しめる一冊だ。

同作にはスペシャルグラビアとして、ココスの人気メニューの魅力を詰め込んだグラビア特集を掲載。包み焼きハンバーグやふわとろオムライス、魚介のスープパスタ、チョコパフェまで、多彩な商品を臨場感あふれるビジュアルで届ける。



メニュー徹底解剖のコーナーでは、ココスで味わえるハンバーグやステーキ、サイドメニュー、デザートなどのグランドメニューを人気ランキング形式で一挙に紹介。アンケートで分かったココスファンからの生の声もチェックできる。



最新トピックスでは、オリジナルキャラクター「ココッスくん」からアレルギー情報サイト「Ta:bel(ターベル)」、お得な公式アプリ「ココウェブ」まで、ココスの魅力的なサービスをまとめて紹介している。

紙版は税込1,320円で2026年2月24日発売、電子版は税込924円で2026年3月3日発売となる。紙版には全国のココスで使える500円割引チケット6枚が付属する。1枚につき1グループ1会計まで利用でき、2027年2月23日まで有効だ。なお、電子版には割引チケットは付いていない。