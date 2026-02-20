 ココス、初の公式ファンブックを発売！総額3,000円の割引チケットも付属 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

ココス、初の公式ファンブックを発売！総額3,000円の割引チケットも付属

ライフ グルメ
注目記事
「COCO’S LOVE BOOK（紙版：税込1,320円）」（株式会社KADOKAWA）
  • 「COCO’S LOVE BOOK（紙版：税込1,320円）」（株式会社KADOKAWA）
  • 「COCO’S LOVE BOOK（紙版：税込1,320円）」（株式会社KADOKAWA）
  • 「COCO’S LOVE BOOK（紙版：税込1,320円）」（株式会社KADOKAWA）
  • 「COCO’S LOVE BOOK（紙版：税込1,320円）」（株式会社KADOKAWA）
  • 「COCO’S LOVE BOOK（紙版：税込1,320円）」（株式会社KADOKAWA）

　ココスは、初の公式ファンブックとなる「COCO'S LOVE BOOK」（KADOKAWA）を発売する。


「COCO’S LOVE BOOK（紙版：税込1,320円）」（株式会社KADOKAWA）

　同書は、長年愛され続ける看板メニュー包み焼きハンバーグのおいしさのヒミツをはじめ、ドリンクバーの新たな楽しみ方、ファミレスの常識を超えるココスのすごいトコ解説など、読むほどにココスが好きになるコンテンツを一冊に凝縮した。ココスファンはもちろん、これまでココスをあまり知らなかった方にも楽しめる一冊だ。

　同作にはスペシャルグラビアとして、ココスの人気メニューの魅力を詰め込んだグラビア特集を掲載。包み焼きハンバーグやふわとろオムライス、魚介のスープパスタ、チョコパフェまで、多彩な商品を臨場感あふれるビジュアルで届ける。


「COCO’S LOVE BOOK（紙版：税込1,320円）」（株式会社KADOKAWA）

　メニュー徹底解剖のコーナーでは、ココスで味わえるハンバーグやステーキ、サイドメニュー、デザートなどのグランドメニューを人気ランキング形式で一挙に紹介。アンケートで分かったココスファンからの生の声もチェックできる。


「COCO’S LOVE BOOK（紙版：税込1,320円）」（株式会社KADOKAWA）

　最新トピックスでは、オリジナルキャラクター「ココッスくん」からアレルギー情報サイト「Ta:bel(ターベル)」、お得な公式アプリ「ココウェブ」まで、ココスの魅力的なサービスをまとめて紹介している。

　紙版は税込1,320円で2026年2月24日発売、電子版は税込924円で2026年3月3日発売となる。紙版には全国のココスで使える500円割引チケット6枚が付属する。1枚につき1グループ1会計まで利用でき、2027年2月23日まで有効だ。なお、電子版には割引チケットは付いていない。


「COCO’S LOVE BOOK（紙版：税込1,320円）」（株式会社KADOKAWA）

COCO'S LOVE BOOK
￥1,320
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

好評の「男子が泣いて喜ぶ」レシピを集めました。 オレンジページBEST
￥748
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top