大阪城公園で「森のバーベキュー」3月20日より期間限定オープン！T骨ステーキや牛トマホークなどのメニューも | RBB TODAY

大阪城公園の記念樹の森周辺で「大阪城 森のバーベキュー」が3月20日から5月24日まで66日間限定でオープンする。普段は火気使用NGの大阪城公園だが、この期間だけは特別に有料の指定エリア内に限り屋外バーベキューを楽しむことができる。

今年は30名以上でお得に利用できる「団体割引プラン」が新登場した。大人数でのパーティーやレクリエーションにも最適だ。団体利用特別価格は大人1人3,500円、小学生1人2,000円で、利用料金にスタンダード食材が付いたお得なプランとなっている。適用期間は4月13日から4月28日、5月7日から5月24日で、土日祝は3部のみ適用される。

食材メニューもパワーアップし、インパクト十分なT骨ステーキや牛トマホーク、海鮮セットやぐるぐるウインナーなど特別感あふれる追加メニューもオーダー可能になった。T骨ステーキ500gは5,500円、牛トマホーク500gは7,500円、海鮮セットは3,000円で提供される。

海鮮セット ：3,000円(税込)

牛トマホーク500g ：7,500円(税込)

食材プランは3種類用意されている。エコノミープランは1人2,000円でカルビ50g、豚肩ロース100g、鶏100g、つくね50g、ソーセージ、焼きおにぎり、焼き野菜、焼き肉のたれが含まれる。スタンダード食材は1人2,400円でカルビ100g、豚カルビ50g、豚トロ50g、鶏100g、ソーセージ、焼きおにぎり、焼き野菜、焼き肉のたれが付く。プレミアム食材は1人3,600円で国産牛カルビ100g、国産牛モモ100g、鶏50g、豚トロ50g、ソーセージ、焼きおにぎり、焼き野菜、焼き肉のたれとなっている。お子様用食材も1人1,400円で用意されている。

エコノミープラン：一人前2,000円(税込)

スタンダード食材：一人前2,400円(税込)

利用料金はBCDゾーンの通常ゾーンで大人1,800円、小学生900円、未就学児無料だ。Aゾーンはバーベキュー機材グレードアップで大人2,100円、小学生1,000円、未就学児無料となる。利用料金には椅子、テーブル、コンロ、皿、コップ、箸、食用トング、炭用火はさみ、調理はさみ、木炭、ゴミ袋が含まれる。

お子様用食材：一人前1,400円(税込)

テーブルやコンロなど必要な機材はすべて利用料金に含まれる。追加食材を注文してもOK、自分で好きな食材を持ち込んでもOKで、思い思いのスタイルでバーベキューを楽しめる。

昨年好評を博した飲み放題プランも引き続き選べる。中学生以上は1,500円、小学生は500円で、20歳未満についてはソフトドリンクのみ飲み放題となる。飲み放題プランは利用時間の30分前までの利用で、グループ全員の注文が必要だ。

営業時間は平日4時間制で1部が11時から15時、2部が17時から21時。土日祝は3時間制で1部が10時から13時、2部が14時から17時、3部が18時から21時となっている。

会場は大阪城公園内の記念樹の森エリア。JR大阪城公園駅から徒歩約10分、大阪メトロ森ノ宮駅・JR森ノ宮駅から徒歩約10分。

予約は公式ホームページからの予約制で、会員登録が必要。ただし当日、席に空きがあれば現地での当日受付も可能となっている。