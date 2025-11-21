 最大1,270円おトク！KFC、ボリューム満点の「ウィンターバーレル」を26日発売 | RBB TODAY
最大1,270円おトク！KFC、ボリューム満点の「ウィンターバーレル」を26日発売

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のKFC店舗で期間限定商品「ウィンターバーレル」を11月26日から販売する。

　同商品は大人数での集まりや1年の頑張りへのご褒美にぴったりな冬季限定の大容量商品だ。KFCの「オリジナルチキン」をバーレルにたっぷり詰め、好きなサイドメニューと自由に組み合わせられるボリューム満点の商品となっている。

　選べるサイドメニューは「ポテト(S)」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー(S)」の5種類。容量は気分やシーンに合わせて選べるよう「ウィンターバーレル10ピース」と「ウィンターバーレル12ピース」の2種類がラインナップ。

　オリジナルチキン10ピース、選べるサイドが5個入った「ウィンターバーレル10ピース」は3,490円（単品積上げ価格4,550円）。単品積上げ価格より1,060円お得な商品だ。

　オリジナルチキン12ピース、選べるサイドが6個入った「ウィンターバーレル12ピース」は4,190円（単品積上げ価格5,460円）。単品積上げ価格より1,270円お得な商品となっている。

　商品は期間限定、なくなり次第終了となる。販売店舗は全国のKFC店舗だが、一部店舗では取り扱いがない場合がある。また「ウィンターバーレル」を購入すると、各サイドメニュー2個を390円で追加購入できる特典も用意されている。

《村上弥生》

