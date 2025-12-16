星野源、第76回紅白歌合戦に特別企画で出場決定！京都・ニンテンドーミュージアムから『創造』を披露 | RBB TODAY

16日、歌手の星野源が12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』特別企画に出場することが決定した。
今年ソロデビュー15周年を迎えた星野は、約6年半ぶりとなるオリジナルアルバムをリリースし、6年ぶりに実施したツアーも国内・海外全23公演すべての公演がソールドアウトし、大きな話題となった。
今回の紅白で星野が披露するのは、今年発表したオリジナルアルバム「Gen」収録曲で、アルバム制作の原点となった『創造』。ものづくりへの想いが込められた曲で、世界中で愛され続けるゲーム「スーパーマリオブラザーズ」35周年のテーマ曲として提供された楽曲だ。
同曲を披露するのは京都府宇治市にあるニンテンドーミュージアム。同ミュージアムからアーティストがパフォーマンスを届けるのは初めてのこと。誕生から40年が経った「スーパーマリオブラザーズ」の歴史を綴る舞台で繰り広げる星野の遊び心やものづくりの喜びが詰まったスペシャルパフォーマンスとなる。
綾瀬はるかや有吉らが司会を務める第76回紅白歌合戦は、「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに開催される。
